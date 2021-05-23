Італійський бізнесмен Джанлука Ваккі, який прославився на весь світ як "танцюючий мільйонер", показав своє справжнє кохання

53-річний підприємець поділився зворушливим відео у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. На нових кадрах Ваккі показав одного з найдорожчих людей у своєму житті – маленьку дочку, яка нещодавно перенесла серйозну операцію.

У відео мільйонер процитував емоційний монолог з фільму "Знайомтеся, Джо Блек". У цій цитаті йшлося про справжнє кохання.

"Але любов - це пристрасть. Нав'язлива ідея. Той, без кого ти не можеш жити. Закохуйся по вуха, знайди когось, кого ти можеш любити як божевільний і який буде любити тебе так само... Пройти відміряне і ні в кого не закохатися - це... значить не жити зовсім. Спробуй... не спробуєш - вважай, що не жив!",- йдеться в монолозі, який Ваккі наклав на відео.

На самих кадрах він гуляє по своєму двору з донькою на руках. Бізнесмен зворушливо схиляється до малятка і притискає її до себе. Очевидно, саме до неї він застосовує слова з фільму.

Відзначимо, що дочка мільйонера народилася в минулому році з вродженою патологією - ущелиною на небі, яку називають "вовчою пащею". Минулого місяця їй зробили операцію для виправлення цього дефекту.

Раніше Ваккі також показував, як виглядає дівчинка зараз.

Джанлукка Ваккі прославився в 2016 році, коли опублікував відео, де танцює на власній яхті разом з довгоногою красунею. Цей ролик став вірусним, а мільйонер отримав всесвітню славу.

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