Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, который прославился на весь мир как «танцующий миллионер», показал свою настоящую любовь
53-летний предприниматель поделился трогательным видео в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. На новых кадрах Вакки показал одного из самых дорогих людей в своей жизни – маленькую дочку, которая недавно перенесла серьезную операцию.
В видео миллионер процитировал эмоциональный монолог из фильма «Знакомьтесь, Джо Блэк». В этой цитате речь шла о настоящей любви.
«Но любовь - это страсть. Навязчивая идея. Тот, без кого ты не можешь жить. Влюбляйся по уши, найди кого-то, кого ты можешь любить как сумасшедший и который будет любить тебя так же… Пройти отмеренное и ни в кого не влюбиться - это... значит не жить вовсе. Попробуй... не попробуешь - считай, что не жил!», - говорится в монологе, который Вакки наложил на видео.
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На самих кадрах он гуляет по своему двору с дочкой на руках. Бизнесмен трогательно склоняется к малышке и прижимает ее к себе. Очевидно, именно к ней он применяет слова из фильма.
Отметим, что дочь миллионера родилась в прошлом году с врожденной патологией - расщелиной на небе, которую называют "волчьей пастью". В прошлом месяце ей сделали операцию для исправления этого деффекта.
Ранее Вакки также показывал, как выглядит девочка сейчас.
Джанлукка Вакки прославился в 2016 году, когда опубликовал видео, где танцует на собственной яхте вместе с длинноногой красоткой. Этот ролик стал вирусным, а миллионер получил всемирную славу.
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