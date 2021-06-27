Італійський бізнесмен Джанлука Ваккі, який прославився на весь світ як " танцюючий мільйонер», здивував зовнішністю

53-річного бізнесмена показали на фото 13-річної давності і зараз. Знімки з'явилися на сторінці «Зірковий шлях» в Instagram.

На більш ранньому фото Джанлука Ваккі зображений в чорному костюмі, сірій сорочці і краватці. При цьому у нього відносно довге волосся.

На другому фото можна побачити Джанлука Ваккі вже в більш звичному багатьом вигляді. Він позує в шортах, демонструючи накачаний торс і тіло з безліччю татуювань. У нього коротка стрижка і акуратна борідка.

Відзначимо, користувачам мережі здалося, що зараз танцюючий мільйонер виглядає навіть молодше, ніж 13 років тому.

"Як би дивно це не здавалося, але на другому фото він виглядає молодше», «Таке враження, що дві різні людини взагалі», «Прикольний на обох фото», - коментують знімки в мережі.

Нагадаємо, що "танцюючий мільйонер" зворушив знімками з донькою, у якої вроджена патологія:"схожа на свою матір".

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