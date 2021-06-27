Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, который прославился на весь мир как «танцующий миллионер», удивил внешностью

53-летнего бизнесмена показали на фото 13-летней давности и сейчас. Снимки появились на странице «Зірковий шлях» в Инстаграм.

На более раннем фото Джанлука Вакки запечатлен в черном костюме , серой рубашке и галстуке. При этом у него относительно длинные волосы.

На втором фото можно увидеть Джанлука Вакки уже в более привычном многим виде. Он позирует в шортах, демонстрируя накаченный торс и тело с множеством татуировок. У него короткая стрижка и аккуратная бородка.

Отметим, пользователям Сети показалось, что сейчас танцующий миллионер выглядит даже моложе, чем 13 лет назад.

«Как бы странно это не казалось, но на втором фото он выглядит моложе», «Такое ощущение, что два разных человека вообще», «Прикольный на обоих фото», - комментируют снимки в Сети.

Напомним, что "танцующий миллионер" растрогал снимками с дочкой, у которой врожденная патология: "Похожа на свою мать".

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