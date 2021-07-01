Відомий танцюрист Макс Єжов, зірка "Танців з зірками" та учасник шоу-балету Олі Полякової, постав у досить сміливому вигляді

Відомий танцюрист, який був партнером телеведучої Лесі Нікітюк на шоу "Танці з зірками", зараз активно веде свій Instagram, пише Politeka.net. На сторінку Єжова зараз підписані 21,9 тисячі користувачів мережі.

Цього разу артист прикував погляди до своєї сторінки, опублікувавши досить сміливе фото. Макс залишився в одних білих трусах, і продемонстрував у відображенні дзеркала свої "кубики" преса і не тільки.

"Доброго ранку☺️", - написав танцюрист.

За чотири години публікація зібрала понад 900 лайків і багато коментарів. У числі коментуючих була сама "королева ночі" Ольга Полякова.

"Ти надихнувся однією відомою артисткою, і теж виклав фото зі змією?😂 😂 😂 😂 😂 ",- написала виконавиця, згадавши про недавні кадри своєї колеги Тіни Кароль.

Леся Нікітюк теж не залишилася осторонь і написала: "Це не змія, це удав😂".

"😂 😂 😂 😂А інста таке не банить?)))) ", "Та можна було труси і не одягати вже 😂😂😂😂😂😂😂", "Залипла 🔥 тільки я, раз 10 збільшила фото? звичайно, подивитися на очі😍 😂 😂 😂 😂", " та все ок, просто розмір труселів не підійшов️️️", " я каву проковтнула гарячим...разом з чашкою.... Очі поки не повернулися в орбіти.🔥", - написали інші користувачі Мережі.

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