Переможниця останнього сезону "Холостяка" Анна Богдан поділилася одкровенням

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram дівчина розповіла, як поправилася на 16 кілограмів після розриву відносин.

"Розставання - одне з найважчих рішень, яке ми коли-небудь приймаємо в повсякденному житті. Нас душать спогади, моменти, «спільні» пісні, місця ... Нам важко зважитися на крок, який змінить якщо не всю, то хоча б більшу частину життя. І, як багато хто знає, розставання, точніше розлучення, був і в моєму житті", - розповіла дівчина.

Анна зізналася, що заглушити переживання намагалася за допомогою солодкого.

"Пам'ятаю, перший час, депресію я заїдала. На сніданок, обід і вечерю у мене було тільки солодке. Для багатьох цукор - є заспокійливим і антидепресантом. Начебто поїв тортик і відразу настрій піднявся. Чи надовго? Ні. І ми знову тягнемося за солодким. Так було і в моєму випадку... ну про зайвих 16 кг, як наслідок, згадувати не варто», - розповіла вона.

Також Ганна Богдан розповіла, що впоратися з усім їй допомогли Тренажерний зал, психолог, заняття з психологом, подорожі, щось нове (флай йога, бокс стрибок з парашутом), і книги.

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