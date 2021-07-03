Ведуча Леся Нікітюк, відома своїм оригінальним почуттям гумору, не втрималася, щоб не прокоментувати пікантне фото колишнього партнера по "Танцях з зірками" Макса Єжова
Так, 25-річний хореограф Єжов напередодні виставив незвичайне фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав в одних білих трусах. Молодий чоловік блиснув підкачаним торсом, викликавши бурю емоцій у представниць прекрасної статі. Співачка Оля Полякова і та ж Нікітюк не змогли пройти повз, зазначивши під постом:
"Ти надихнувся однією відомою артисткою, і теж виклав фото зі змією?😂 😂 😂 😂 😂", - запитала перша, можливо, натякаючи на недавні кадри Тіни Кароль з жовтим пітоном.
"Це не змія, це удав 😂", - у свою чергу, написала Нікітюк.
На цьому остання не зупинилася, а вирішила ще трохи часу приділити колишньому партнеру з "Танців" у себе в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.
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Леся ще раз виставила фото Макса, яке всіх розбурхало, і прокоментувала:
"Поки ми приборкаємо чоловічу команду на шоу "Хто зверху?", хтось приборкує свою кобру".
Звичайні користувачі Мережі з жаром обговорюють побачене:
"Якби і мозок так вражав жінок, життя було б крутіше"; "Твою ж мати 🔥відверто❤️"; "та можна було труси і не одягати вже😂"; "я перепрошую, але білизну потрібно носити за розміром, у вас трусєля замалі)".
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