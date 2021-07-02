Відома українська телеведуча Марічка Падалко, зірка "1+1", показала кадри моторошної ДТП
Як пише Politeka.net, у нових сторіс телезірка показала наслідки аварії.
Кадри Падалко зняла проїжджаючи в авто поруч.
"От такий жах. Сподіваюся, що тут всі живі-здорові", - сказала вона.
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Зазначимо, на проспекті Перемоги 1 липня близько 11:00 сталася ДТП під шляхопроводом біля станції метро Берестейська: перекинулася фура з газоблоками. Повідомлялося, що у Вантажівки на ходу лопнуло колесо, через що його відкинуло в легковий автомобіль і конструкцію шляхопроводу.
Через це рух автомобілів у бік Нивок було ускладнено.
Внаслідок ДТП з незначними травмами госпіталізували двох осіб. Шляхопровід подія не пошкодила.
Спочатку рух було перекрито, але потім частково відновлено по двох смугах. На місці працювали пожежники, рятувальники та інші служби міста.
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