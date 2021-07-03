Цікаві фото Алли Пугачової, півжиття ганялася за красою і стрункістю, з'явилися в мережі

Як відомо, 72-річна артистка за своє життя не раз вдавалася до допомоги пластичних хірургів і дієт, щоб зберегти молодість і красу. На одній з фан-сторінок Примадонни в Instagram опублікували унікальну фотопідбірку її пляжних образів, передає Politeka.net. Показані фото з її особистого архіву, причому деяким, чорно-білим, мабуть, вже багато років.

Так, на одному зі знімків Алла Брісівна постала ще до "екстремального" схуднення. Зірка сиділа на дерев'яному шезлонгу в темному роздільному купальнику, засвітивши великі складки на животі. Також інтерес викликають фото, на яких співачка красувалася перед камерою в леопардовому купальнику і такого ж кольору накидці. На інших знімках Пугачова позувала разом з чоловіком Максимом Галкіним і зірковими друзями.

"Ось і пройшов 1 місяць літа😔🌸🌺🌞 Вриваємося в липень🌞❤️✨ Добірка фотографій з Аллою❤️😍🌞 Всім тепла🌞❤️😍", - підписані кадри.

До слова, скинути зайві кілограми Пугачової допомогла її дочка Крістіна Орбакайте, порадивши без солі дієту. Примадонні, яка все життя любила солоненьке, довелося відмовилася від улюблених страв заради бездоганної фігури.

Користувачі з ентузіазмом обговорюють побачене:

"❤️❤️❤️Алуся довше живи"

"Щастя вам великого!!!"

"Класні фото!"

"Слава Тобі Господи!!!❤"

"Прекрасна жінка, з великої літери! Обожнюю, люблю, ціную! Пам'ятаю всі її пісні, починаючи з Арлекіно! Це в наш час був хіт!"

"Здоров'я, щастя всій родині😍❤️"

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