27-річна фіналістка шоу "Холостяк-11" з Михайлом Заливако, Юлія "Зайка" Бельченко, розповіла про те, як пройшло її побачення

Юлія "Зайка" після свого "провалу" на шоу не впадає у відчай і продовжує будувати свою кар'єру, а також влаштовує особисте життя, передає Politeka.net.

Дівчина зараз веде активно свій Instagram, в якому у неї налічується 213 тисяч підписників. До своєї участі в проєкті аккаунт Юлії не користувався такою великою популярністю, і зараз вона тільки освоює блогерську професію.

У своїх сторіс і постах Бельченко розповідає не тільки про професійну діяльність, але також відкриває деталі особистого життя.

Так, Юлія стала розповідати в сторіс про якогось залицяльника, з яким у неї вже відбулося три побачення.

Саме після останньої зустрічі "Зайка" "викотила" претензії своєму залицяльнику. Відповідне відео екс-учасниця проекту записала в сторіс.

"Третє побачення пройшло добре, був такий "няшка". Але мене трошки бентежать, реально, ці перепади настрою: то начебто все добре, то вже не дуже добре - якось мені не особливо зрозуміло, якщо чесно, поки", - поділилася Юлія.

Варто зазначити, після зустрічі дівчина вирушила до своєї подруги, з якою вона весело провела час.

Нагадаємо, що Юля "Зайка", повернувши Заливако кільце, розкрила таємниці закулісся " Холостяка"