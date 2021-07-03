Співачка Оля Полякова днями влаштувала грандіозну вечірку в своєму маєтку під Києвом, запросивши на неї багатьох зірок

Приводом зібрати галасливу компанію став день народження її чоловіка Вадима Буряковського. Відомо, що йому виповнилося 59 років. Чоловік не поділяє ажіотажу Полякової з приводу публічності, тому весь час знаходиться в її тіні. Співачка поважає рішення чоловіка, дуже рідко виставляючи кадри з ним в соцмережах (і то, мабуть, з його дозволу). Але вечірка, що відгриміла, стала винятком.

Про чоловіка Полякової відомо небагато. Тільки те, що він бізнесмен, володіє заводами і пароплавами, а також продюсує саму артистку. До речі, їх знайомство відбулося на кораблі. Вадим замовив виступ Олі на свій день народження, а побачивши, не встояв від її харизми.

Цього разу вечірка на честь Буряковського пройшла в кубинському стилі. До селища Старе, де розташований маєток Полякової, важко дістатися по землі, тому запрошених зустрічали на двоповерховому катері з протилежного берега. Журналістам програми "Викриття" вдалося зняти деяких гостей: співачку Дашу Астаф'єву, фешн-фотографа Соню Плакидюк і вагітну ведучу Катю Осадчу.

Селербріті зустрічали навіси з їжею і напоями (подавали сальсу, кукурудзяні чіпси з гуакамоле і прохолодні коктейлі). Також на території маєтку була встановлена велика інсталяція зі словом "Cuba", що світилася.

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