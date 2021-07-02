Українська телеведуча Маша Єфросиніна вирушила за кордон, показавши свого улюбленого "чоловіка"

Зірка після насичених трудових буднів поїхала на відпочинок до Туреччини, повідомляє Politeka.net. Красуня опублікувала відповідні кадри в сторі свого Instagram.

Маша поділилася знімком, на якому показала свого "чоловіка" - сина Олександра. На фото ведуча позувала в солом'яному капелюсі й блакитний футболці. На обличчі у неї не було макіяжу, але вигляд при цьому був свіжий.

А син Маші був у синій кепці. Обидва обійнялися і дивилися в камеру, посміхаючись.

"Перший відпочинок удвох з #чоловікмоєїмрії", написала зірка.

Варто зазначити, що Єфросиніна полетіла в Кемер і похвалилася, як її зустрічали в місці відпочинку.

"Нарешті і ми в готелі, про який тільки й говорять", - написала зірка.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі адже в сторіс немає такої можливості.

Нагадаємо, днями Маша Єфросиніна образилась на висловлювання Олексія Дурнєва, який погодився дати їй інтерв'ю, а потім у своєму сторі заявив, що не прийде, адже телеведуча - зірка минулого.

Такий вираз обурив Єфросиніну.

"Навіщо принижувати, навіщо образливо відгукуватися про ту людину, яку ви навіть не знаєте, з якою у вас паралельно йдуть свої домовленості. Я не розумію. Це якось низько, Льоша!", - заявила телеведуча.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна стривожила заявою про свій стан

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна, повернувшись до Києва, звернулася до українців з важливим питанням

Також Politeka писала, Єфросиніна скинула топік і лосини, вразивши несподіваним перевтіленням