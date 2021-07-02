Анна Саліванчук, схоже, зовсім себе не береже після серйозної операції на хребті

35-річна актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, показавши небезпечний трюк, передає Politeka.net.

Зірка активно ділиться з шанувальниками, як проходять її робочі будні, тим більше, що на знімальному майданчику, часом, відбуваються вельми цікаві події. До речі, широка популярність прийшла до Анни після головної ролі в картині "Три сестри". Пізніше вона знялася у фільмах "Повернення Мухтара", "Віра, Надія, Любов", "Свати", "Одного разу під Полтавою" та багатьох інших.

Нещодавно актриса отримала роль своєї мрії. У черговому телепроєкті вона зіграє "сильну, впевнену в собі жінку, майора поліції, яка керує відділом".

У нових "сторіз" Саліванчук здивувала трюком, який їй довелося виконати без допомоги каскадерів. Опинившись в поліцейській дільниці, дівчина нібито напала на людей у формі, стрибнувши зі стільця, але "промахнулася" і впала на підлогу, зробивши сальто через стіл.

"Я готова на все заради любові", - крикнула перед стрибком її героїня.

"Ви бачили це? Як я після своєї операції можу впасти, нічого не боячись", - захопилася Анна своєю роботою, прокоментувавши після зйомок.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в зухвалій позі показала, в чому жіноча сила:" ще сміливіше!".

Як повідомляла Politeka, Саліванчук повністю роздяглася, наплювавши на забобони:" яка різниця, що скажуть...".

Також Politeka писала, що Саліванчук після операції раптово заговорила про старість:"перевірено на собі".