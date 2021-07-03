"Роман" Тіни Кароль і Дана Балана став темою для гарячих жартів, причому навіть їхні колеги-зірки не змогли встояти

Як відомо, 36-річній співачці і 42-річному молдавському артисту приписували романтичні стосунки, які нібито зародилися між ними пару років тому на "Голосі країни". Нещодавно Балан вирішив розставити всі крапки над "i", зізнавшись, що відчуває до Кароль тільки дружню симпатію.

Проте, ця історія встигла отримати великий резонанс. Зокрема, над ситуацією по-доброму посміялися колега Тіни та Дана по "Голосу" Дмитро Монатік, а також солістка The Hardkiss Юля Саніна і співачка Даша Астаф'єва.

В Instagram опублікували архівне відео з першого сезону шоу зоряних пародій "Ліпсінк Батл" , де в суперфінал пройшли Саніна, Астаф'єва і Монатік, передає Politeka.net. Їх завданням було вдало спародіювати Балана та "заліпсити" його хіт Allegro Ventigo (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Ведучий шоу Потап вирішив розбавити обстановку й запитав у "баланів": "Скажи, будь ласка, всій Україні, чи любиш ти Тіну Кароль?"

Першою в стилі Дана відповіла солістка The Hardkiss: "Тіна, ти прекрасна, але так, як тебе любить Юля Саніна, ніхто не любить!"

Далі покуражився Монатік: "Ми не будемо з Тіною виносити це на публіку, нам це не подобається... Але, Тін, побачимося... у нас вдома"

Кароль, яка також є ведучою цього шоу, "випала в осад" і підіграла: "Ти кішечку погодував?"

І останньою відзначилася Астаф'єва, змусивши Тіну корчитися від сміху: "Значить, дивися, крихітко, кішечку я погодував, якщо ти розумієш, про що я..."

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