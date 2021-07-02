Актриса Ксенія Мішина, яка стала першою українською "Холостячкою", засвітилася в іншому популярному проекті

Кадрами зі знімального майданчика акторка поділилася в «сторіс» свого Інстаграм, передає Politeka.net.

Ксенія Мішина знялася в програмі «Хто зверху?», яку ведуть Сергія Притула і Леся Нікітюк.

Також учасниками цього випуску стали "Холостяк" Михайло Заливако, ведучий "Холостячки" і "Холостяка" Григорій Решетнік, співак Іван Наві, телеведуча Надія Матвєєва і екс-учасниця "НеАнгелів" Вікторія Смеюха.

«Холостячка» вирішила записати «сторіс», поки їй поправляли зачіску.

«Мішина, Мішина, а що ти робиш?», - підбіг до неї Притула.

«Знімаю. Знімаю себе, і тебе зараз», - відповіла Мішина.

«Ти будеш популяризувати нашу програму?» - запитав ведучий, і отримав стверджу відповідь.

«Спасибі тобі, Мішина, дай тобі Боже здоров’я і…», - почав дякувати Притула з притаманним йому артистизмом.

«50 тисяч гривень!» - випалила Мішина і розсміялася.

Нагадаємо, 25 травня 2020 року 39-річний Сергій Притула став батьком втретє, його дружина Катерина народила другого загального і третього для Сергія дитини.

У сім'ї Притул - ще одна дівчинка. Маленьку назвали Стефанією.

Нагадаємо, Ксенія Мішина розсекретила сміливий подарунок від Еллерта на день народження.

Як повідомляла Politeka, напівроздягнена Леся Нікітюк показала, як збиралася до іменинника Притули.

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