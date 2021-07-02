Співачка Еліна Іващенко, яка виконала пісню з Олегом Винником, показала, якою може бути
19-річна виконавиця стала набирати популярність після своєї перемоги на різних конкурсах, у тому числі на проекті "Х-Фактор", пише Politeka.net.
Не так давно красуня виконала пісню з Олегом Винником, і зараз продовжує активно займатися творчою діяльністю, а також вести свій блог в соцмережах. Красуня публікує розважальні відео в своєму Тік Ток і Instagram.
Цього разу на нових відео артистка показала, якою різною буває.
Еліна опублікувала кадри, на яких відкривала рот, підспівуючи пісням.
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"Всі звикли мене бачити такою", - почала відео висхідна зірка, блиснувши милою посмішкою, а потім вона влаштувала гарячий танець з камерою.
Пізніше - відео, в якому Іващенко застосувала страхітливий ефект, перетворившись на справжню пристрасну красуню і леді вамп.
Потім співачка записала жартівливе відео "господині" з другом, в якому вона принесла йому тарілку з помідорами.
"Пригощайся! Бачиш, які квіточки", - процитувала Еліна героя з мультфільму "Домовичок Кузя".
Публікації зібрали сотні лайків, але поки жодного коментаря, адже сторінка в Тік Тоці тільки набирає популярність. Зараз на Іващенко підписані понад 700 осіб.
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