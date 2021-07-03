Співачка Тіна Кароль збентежила новими кадрами, які зробила у власному будинку

Як відомо, 36-річна зірка живе в триповерховому особняку в селищі Зазим'я під Києвом, який їй у 2008 році подарував покійний чоловік Євген Огір на честь народження їхнього сина Веніаміна. Будинок на той час був ще недобудований. Після смерті коханого Кароль довелося самій доробляти ремонт, з чим, втім, зірка успішно впоралася.

Тіна випадково засвітила інтер'єр величезного світлого передпокою. Кадри опубліковані на одній з її фан-сторінок в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Співачка хвалилася прем'єрою кліпу на пісню "Красиво", знімаючи своє відображення у великому дзеркалі. На кадрах можна розгледіти дерев'яні двері, над якими висить, схоже, ікона, а також полички з акуратно розставленим взуттям. Крім того, трохи на віддалі стоять журнальний столик і два м'яких крісла, обтягнутих сірою тканиною. Великі вікна з дерев'яними підвіконнями та біла плитка з чорним візерунком доповнили інтер'єр.

Сама Кароль була в неоновому салатовому костюмі ALEX SET з плісированої тканини від J'amemme. Ціна наряду, згідно з даними, вказаними на іншій фан-сторінці зірки в Instagram, становить 581 долар або 15 849 гривень.

Користувачі Мережі активно коментують побачене:

"Вітаємо. Здорово зроблений кліп"

"Красуня 💛"

"Дорога Фантіна. Господи Боженьки. Коротше, плиз заздалегідь поділіться де, коли, та о котрій Тіна буде в Азербайджані"

"Добре, красотулька, прекрасний образ!!!❤️🔥"

"Ти сама досконалість"

Нагадаємо, повністю роздягнена Тіна Кароль віддалася в обійми небезпечного красеня

А ще Politeka писала, що Кароль в напівпрозорій сукні влаштувала сеанс спокушання, звиваючись на підлозі

Також Politeka повідомляла, що Тіна Кароль в шкіряному вбранні полоскотала нерви чоловіків, присівши на велике ліжко