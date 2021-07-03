Бек-вокалістка Олега Винника Таюне (Таїсія Сватко), яку називають його "таємною дружиною", надихнула фанатів на творчість

47-річна співачка може похвалитися не меншою армією шанувальників, ніж її напарник Винник. Блондинка довгі роки супроводжувала Олега Анатолійовича на підспівках, а нещодавно почала сольну кар'єру. Її старання навіть були винагороджені на музичній премії "Українська пісня року", де вона перемогла в номінації "Надія української пісні".

Як відомо, Винник не поширюється щодо особистого життя і ніколи не називав ім'я своєї дружини, але в Мережі неодноразово повідомлялося, що його коханою є саме Таюне. Подейкують навіть, що у пари є дорослий син, який живе і вчиться в Німеччині.

На одній з фан-сторінок Таюне в Instagram опублікували кілька нових відеонарізок з її фотографіями, зібравши воєдино чарівні образи красуні, передає Politeka.net (щоб подивитися, проскрольте вниз).

Українці захопилися красою "таємної дружини" Винника, залишивши безліч хвалебних коментарів:

"супер красива жінка фото клас❤️❤️"

"Наша улюблена принцеса 💞 🌟 🎤"

"Ти крута"

"Чудова"

"Дівчина-ангел"

"Красуня ❤️❤️❤️"

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