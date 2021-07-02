Оля Полякова і Оля Сумська захопилися танцями Тіни Кароль
Як пише Politeka.net, Тіна Кароль нещодавно випустила новий альбом під назвою "Красиво". І ось красуня анонсувала прем'єру кліпу на пісню "Красиво". Оля Полякова і Оля Сумська відразу зробили репост анонсу до себе в сторіс Instagram.
На сторінці Полякової Тіна була в прозорому костюмі, танцюючи легкий стриптиз в ліфті. Красуня вигиналася, демонструючи розкішну фігуру.
"Дорослі дівчатка вміють красиво, вогонь", - підписала Оля Полякова.
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"З прем'єрою. Розкішна Тіна", - написала Ольга Сумська.
На кадрах у Сумської Тіна вигнулася, витягнувши ноги до камери. Як можна побачити, у Кароль були чоботи на підборах і з коліщатками.
Відзначимо, що між Поляковою і Кароль був скандал. На шоу "Маска «Оля назвала Тіну»головною плакальницею на похоронах". Кароль використовувала цей випад в свою сторону для гучної прем'єри свого нового кліпу «Скандал».
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