Оля Полякова і Оля Сумська захопилися танцями Тіни Кароль

Як пише Politeka.net, Тіна Кароль нещодавно випустила новий альбом під назвою "Красиво". І ось красуня анонсувала прем'єру кліпу на пісню "Красиво". Оля Полякова і Оля Сумська відразу зробили репост анонсу до себе в сторіс Instagram.

На сторінці Полякової Тіна була в прозорому костюмі, танцюючи легкий стриптиз в ліфті. Красуня вигиналася, демонструючи розкішну фігуру.

"Дорослі дівчатка вміють красиво, вогонь", - підписала Оля Полякова.

"З прем'єрою. Розкішна Тіна", - написала Ольга Сумська.

На кадрах у Сумської Тіна вигнулася, витягнувши ноги до камери. Як можна побачити, у Кароль були чоботи на підборах і з коліщатками.

Відзначимо, що між Поляковою і Кароль був скандал. На шоу "Маска «Оля назвала Тіну»головною плакальницею на похоронах". Кароль використовувала цей випад в свою сторону для гучної прем'єри свого нового кліпу «Скандал».

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