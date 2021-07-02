Відома українська співачка Наталія Могилевська показала, де проводить час
Популярна артистка нещодавно, як і обіцяла, скинула чотири кілограми, передає Politeka.net. Зірка спочатку навела "інтриги" про те, що програла суперечку, адже в цьому випадку, вона повинна була поголитися налисо.
На щастя, в кінці дня співачка розповіла про позитивний результат, і її волосся залишилося цілим.
Тепер схудла Могилевська вирішила показати місце, де проводить відпочинок.
Як виявилося, співачка вирішила не їхати з України й знайшла тут своє райське містечко.
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"Я зараз теж відпочиваю. Подивіться, яка краса і не потрібно їхати нікуди за кордон. Який кайф!",- написала зірка.
Навіть невеликий дощ не завадив артистці відчути себе щасливою.
Пізніше співачка отримала зворотну реакцію своїх підписників і поділилася думками в іншому сторіс.
"Дізналася, як багато людей відпочиває в Україні. Сьогодні буде пост для тих, хто хоче відпочити за кордоном", - поділилася співачка.
Зазначимо, Наталія Могилевська посперечалася про те, що схудне зі зірковим тренером Анітою Луценко. Остання заявила, що також хоче скинути зайві шість кілограмів. Луценко обіцяла стрибнути з парашутом, якщо програє парі.
До слова, щоб схуднути, Могилевська зверталася до дієтолога.
Нагадаємо, що Могилевська після схуднення блиснула Екстра-декольте
А ще Politeka писала, що схудла Могилевська показала себе зблизька.
Також Politeka повідомляла, що суперечка Могилевської, що худне, з Анітою Луценко прийняла несподіваний оборот