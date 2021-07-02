Співачка Санта Дімопулос підлила масла у вогонь, видавши, що думає про скандал в родині свого колишнього чоловіка Андрія Джеджули

34-річну артистку, яка стала в минулому році переможницею "Танців з зірками", закидали питаннями в Мережі з проханням прокоментувати відносини шоумена Джеджули зі своєю нинішньою коханою.

Як відомо, півроку тому у 45-річного ведучого народилася дочка. Цій радісній події передували гучні сварки з його дружиною Юлією Леус. Дівчина заявляла в соцмережі про насильство з боку Андрія і навіть "втікала" від нього до лікарні. Після пологів пара на деякий час помирилася і навіть знову стала жити разом, але зараз скандал спалахнув з новою силою.

За словами Леус, Джеджула приховав від неї, що його батько хворий коронавірусом, і продовжував спілкуватися з нею та дитиною, наражаючи їх на небезпеку. Юлія потайки переїхала на знімну квартиру, а чоловік згодом шукав її з поліцією. Користувачі дивуються, що діється в їхній родині?

Так, у колишньої дружини шоумена Дімопулос поцікавилися: "Невже Джеджула такий мудак?", на що вона відповіла в "сторіз" в Instagram: "Це батько моєї дитини, тому я про нього такого сказати не можу. В цілому я просто думаю, що він пішов від розвитку і щось у своєму житті явно робить не так. Зі свого боку я, звичайно, переживаю, який приклад він подає нашому синові".

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