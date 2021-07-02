Молода дружина співака Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка нещодавно народила сина, активно ділиться кадрами свого життя в мережі

Однак реакція на таку відвертість не завжди виявляється приємною. Так, в нових сторіс Катя не стрималася і вирішила відповісти на деякі коментарі, передає Politeka.net.

Дружина Віктора Павлика показала, як вони з мамою збирають маленького Мішу на прогулянку. Малюкові наділи в'язану кофтинку. Однак фоловерам дівчини здалося, що це занадто теплий одяг, і вони поспішили висловити свою думку.

"Мій директ. Скажіть, як не зійти з розуму, читаючи всі ваші коментарі? Ну мені ж видніше. Ну я ж знаю, що відбувається. Господи, люди, ну як ви можете щось оцінювати звідкись далеко?» ,- обурилася молода мама.

Нагадаємо, Катя Репяхова народила свого первістка 15 червня 2021 року в приватному пологовому будинку під Києвом. Для Віктора Павлика це вже четверта дитина.

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