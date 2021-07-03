Відома українська співачка Міша Романова, подруга Макса Барських, показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Міша є популярною українською співачкою. Красуня у свій час навіть була солісткою групи "ВІА Гра", а зараз зайнята сольною кар'єрою. Також Романова дружить з Максом Барських, з яким дівчині приписують навіть роман. Не забуває Міша і про соціальні мережі, де підігріває до своєї персони інтерес.

На новому фото Міша позувала в штанях, накидці і міні-купальнику. Накидку Романова розкрила, демонструючи розкішні форми.

"Проводжаю поглядом перший місяць літа. У сенсі, вже Липень. Але мені подобається, як все відбувається, після гарного відпочинку з'явилося стільки натхнення творити і активно працювати. Вже не терпиться все показати", - написала Міша під кадрами.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Приголомшлива"," дуже чекаємо твої нові пісні"," дуже сексуально, і я люблю зелений колір на тобі", "який лук", "це незаконно", " Шок контент для чоловіків!!!!!! Виявляється, Міша Романова їхала в таксі не Гола...".



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