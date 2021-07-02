Дружина колишнього героя шоу "Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, Даша Квіткова, поділилася радісною новиною, станцювавши на камеру

Блогерка після своєї участі в популярному проекті стала активніше вести сторінку в Instagram, пише Politeka.net. Зараз на Квіткову підписані 1,7 мільйона користувачів Мережі, з якими вона регулярно ділиться різними новинами про своє життя. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Цього разу Квіткова розповіла важливу звістку, не приховуючи свого щастя. Виявляється, дівчина разом з чоловіком переїжджає у власний будинок.

Даша нарозхрист підкріпила запис відео із запальним танцем, на якому показує свій кругленький живіт.

"Переїзд!

День, якого я чекала більше, ніж день свого народження🤪



Саме з таким настроєм ми збираємо всі речі. Сьогодні ночуємо вже в нашому домі🥰

І нічого, що не буде ще кондиціонерів, кухні та передпокою😅", - написала дружина екс-"холостяка".

"Живіт здається опустився. ..хлопчик теж хоче в новий будинок вже 😍", " Дашуля, ви молодець ❤️ щиро за вас рада 💪 🏻 у мене таке відчуття, що після цього відео поїдете в пологовий будинок️️", "У малого землетрус в животі 😂 але якщо мама щаслива то щасливе і дитя", - прокоментували користувачі Мережі.

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