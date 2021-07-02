Відомий український телеведучий Юрій Горбунов, чоловік Каті Осадчої, показав, як гуляє з 4-річним сином

Як пише Politeka.net, Юрій з Осадчою офіційно оформив стосунки у 2017 році. У тому ж році Катя народила Горбунову сина, якого назвали Іваном. Пара рідко виставляє фотографії малюка, але в цей раз Юрій вирішив зробити винятки, показавши його в Instagram.

На фото хлопчик був у шортах і без футболки, бігаючи по воді. ТАТО стояв за кадрам і знімав малюка так, щоб не видно було обличчя.

"Літо !! Дніпро !! купаємося!

Якось я кажу Івану «" я тебе все життя чекав»

Увечері Іван просить Кіндер.

Я відповідаю -, ти вже один з'їв"!

Звучить конкретна відповідь-

Ти мене все життя чекав, давай ще один Кіндер", - написав Юрій під фото.

"Солодкий хлопчик", - написала Цибульська.

"Винахідливий", - написала Катя Осадча.

Фанати, включаючи Настю Каменських, поставили понад 13 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ваші слова, Юрій, зворушили мене до сліз.Як вашим дітям пощастило мати таких батьків!", "Нехай чекає, скоро буде ще один Кіндер))","гідна відповідь".

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