Відомий український телеведучий Юрій Горбунов, чоловік Каті Осадчої, показав, як гуляє з 4-річним сином
Як пише Politeka.net, Юрій з Осадчою офіційно оформив стосунки у 2017 році. У тому ж році Катя народила Горбунову сина, якого назвали Іваном. Пара рідко виставляє фотографії малюка, але в цей раз Юрій вирішив зробити винятки, показавши його в Instagram.
На фото хлопчик був у шортах і без футболки, бігаючи по воді. ТАТО стояв за кадрам і знімав малюка так, щоб не видно було обличчя.
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Якось я кажу Івану «" я тебе все життя чекав»
Увечері Іван просить Кіндер.
Я відповідаю -, ти вже один з'їв"!
Звучить конкретна відповідь-
Ти мене все життя чекав, давай ще один Кіндер", - написав Юрій під фото.
"Солодкий хлопчик", - написала Цибульська.
"Винахідливий", - написала Катя Осадча.
Фанати, включаючи Настю Каменських, поставили понад 13 тисяч лайків і написали коментарі:
"Ваші слова, Юрій, зворушили мене до сліз.Як вашим дітям пощастило мати таких батьків!", "Нехай чекає, скоро буде ще один Кіндер))","гідна відповідь".
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