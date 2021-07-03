У колишньої солістки групи "ВІА Гра" Альбіни Джанабаєвої і її чоловіка Валерія Меладзе радісна подія

Синові знаменитостей виповнилося 7 років. Вони написали привітання хлопчикові на своїх сторінках в Instagram і показали кадри з ним, передає Politeka.net.

"З днем Народження наш дорогий хлопчик!!! Яскравий, талановитий, спортивний і невгамовний ❤❤❤ завжди залишайся таким!!!!! Любимо", - написала Альбіна.

Також вона показала відео, як Лука катається на гіроборді, тримаючись за дитячу коляску.

Святковий пост з приводу Семиріччя сина зробив і Валерій Маледзе.

«У цьому ранньому віці у ньому вже так багато чоловічого. Взагалі сучасні діти захоплюють мене здатністю вбирати знання, свободою мислення, умінням відстоювати свою думку. Але як же багато потрібно намагатися нам дорослим, щоб зробити цей світ досконалішим, і щоб наші діти були мудрішими і добрішими за нас», - написав він.

Приєдналися до привітань і користувачі Мережі.

"З днем народження!🎂 Щастя і супутніх цьому благ", "з днем народження!!! Який гарненький хлопчик!!! Нехай буде дуже щасливим і здоровим", "майбутній підкорювач жіночих сердець", "Лука, з Днем Народження! Будь щасливий", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, в квітні у Меладзе з Джанабаєвої народилася дочка. Дівчинку назвали Агатою.

Валерій Меладзе і Альбіна Джанабаєва оформили шлюб в 2014 році.

Нагадаємо, Джанабаєва в ніжній сукні вирішила втекти від турбот: "жіночна і прекрасна"

Як повідомляла Politeka, екс-ВІА Гра Джанабаєва після пологів здивувала фігуркою: "око не відірвати"

Також Politeka писала, що екс-ВІА Гра Джанабаєва з Меладзе вийшли в світ після народження дитини: "Вау, красиві такі"