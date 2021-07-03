Популярна співачка, актриса і танцівниця Дженніфер Лопес у білій сукні з акуратним декольте підкорила образом

Відома виконавиця часто показує в Instagram різні фото з життя, на яких незмінно демонструє привабливу зовнішність і доглянуту фігуру. Менше ніж через місяць зірка відсвяткує свій день народження, проте виглядає вона як і раніше так само молодо, як двадцять років тому.

Нещодавно Дженніфер помітили фотографи після чергової поїздки. Навіть просто виходячи з машини вона виглядала досить ефектно в білій сукні з акуратним декольте. Волосся зірка залишила розпущеним і завитим в пишні кучері. Примітно, що на фото Лопес здалася без перуки з довгими локонами.

Як правило, на публіці Дженніфер носить перуки і приховує свої короткі світлі локони, щоб виглядати ще молодше. Але навіть так виглядала актриса і співачка добре. Дизайнерська сумка, дорогі браслети на руках і сонцезахисні окуляри завершили літній лук виконавиці.

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