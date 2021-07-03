Дружина шоумена і актора Андрія Джеджули, блогерка Юлія Леус, розповіла детальніше про скандальний розрив

Юлія Леус на початку цього року заявила про те, що розходиться чоловіком, з яким пробула чотири роки, повідомляє Politeka.net.

На той момент жінка перебувала в положенні, а зараз вона вже стала мамою маленької Аделіни.

Блогерка у своєму Instagram, в якому у неї налічується 157 тисяч підписників, відповіла на всі питання, що цікавлять, публічно накинувшись на чоловіка.

Зокрема, дружина Джеджули заявила, що не відступить від свого наміру розлучитися, показавши таблетки на долоні.

Також, за словами Юлії, їй неприємно дивитися на спільні фото з колишнім, тому вона порізала картину, яку він завжди виставляв.

Дружина шоумена розповіла, що Джеджула не гуляє з донькою, або тільки заради сторіс в Інстаграм.

До слова, зараз Леус хворіє коронавірусом, і їй дуже важко адже дитина постійно вимагає уваги, а сил немає. А Джеджула, за її словами, не допомагає і нічого не купує.

"Інші люди купують, це тварина для мене і крапка!",- відповіла блогерша про свого чоловіка, не підбираючи вирази.

Леус зазначила, що у Джеджули також діагностували ковід, але він продовжує грати вистави і вести заходи, не соромлячись цього.

Крім того, зараз хворий і Даніель, старший син шоумена і співачки Санти Дімопулос, тому хлопчик знаходиться в ізоляції разом з Леус, але після здачі тесту, ймовірно, приєднається до мами, яка зараз з сім'єю відпочиває за кордоном.

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