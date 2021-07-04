Телеведуча Леся Нікітюк викликала фурор новою зачіскою

Відома телеведуча показала кадри на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Леся Нікітюк позувала з пишною копицею кучерявого білявого волосся. Вона була одягнена в коротке блакитне плаття.

"Дівчата, хочете бути щасливими... Не обмотуйте собі😎 Всім хороших вихідних", - написала вона.

Кадру викликали бурхливу реакцію користувачів мережі. Нікітюк порівняли з казковою Мальвіною і лялькою Барбі.

"Сучасна Мальвіна", "на цьому фото ти реально крута. Дуже красива", "Сила Доширака в дії", "це що Рафік?", "Боже яка красуня", "Барбі", "Лесюня, зніми з голови Доширак", "Ох, Леся, накрутила так накрутила", "Леся, тобі кучерики дуже йдуть", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, оскільки в локації снііімка відзначений" Укртелефільм", схоже, що це образ для зйомок.

Нагадаємо, Нікітюк висміяла екс-партнера по "Танцях з зірками", показавши його в трусах: "приборкує свою кобру"

Як повідомляла Politeka, Нікітюк змушена приховувати "пожоване" обличчя після зйомок з Поляковою і Камінською: "Потягнута ондатра"

Також Politeka писала, що Нікітюк після весілля похвалилася розкішним кільцем і заговорила про вагітність: "які подарунки..."