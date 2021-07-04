Телеведуча Леся Нікітюк викликала фурор новою зачіскою
Відома телеведуча показала кадри на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
Леся Нікітюк позувала з пишною копицею кучерявого білявого волосся. Вона була одягнена в коротке блакитне плаття.
"Дівчата, хочете бути щасливими... Не обмотуйте собі😎 Всім хороших вихідних", - написала вона.
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Кадру викликали бурхливу реакцію користувачів мережі. Нікітюк порівняли з казковою Мальвіною і лялькою Барбі.
"Сучасна Мальвіна", "на цьому фото ти реально крута. Дуже красива", "Сила Доширака в дії", "це що Рафік?", "Боже яка красуня", "Барбі", "Лесюня, зніми з голови Доширак", "Ох, Леся, накрутила так накрутила", "Леся, тобі кучерики дуже йдуть", - пишуть в коментарях.
Відзначимо, оскільки в локації снііімка відзначений" Укртелефільм", схоже, що це образ для зйомок.
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