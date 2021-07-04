Відома модель Белла Хадід з'явилася в сміливому вбранні

Пару років тому пластичний хірург Джуліан де Сільва провів дослідження, за результатами якого Белла Хадід виявилася найкрасивішою жінкою на планеті, пише Politeka.net. Це звання закріпилося за моделлю, завдяки формулі "золотого перетину".

Як виявилося, пропорції обличчя зірки на 94,35% близькі до ідеального співвідношення.

Завдяки зовнішності красуня користується великою популярністю і стає частою учасницею модних показів і зйомок.

Цього разу красуня продемонструвала не тільки свої ідеальні риси обличчя, але і шикарну фігуру. Струнка талія, плоский животик - все це притягує погляд. А пікантності образу додає розкрита кофтинка, під якою не було білизни і виднілися округлі форми.

За 11 годин публікація зібрала більше одного мільйона лайків і багато коментарів.

"Я так люблю тебе, мій ангел, і я так пишаюся тобою", "Королева😍", «я тут, щоб нагадати тобі, щоб ти приймала ліки і вітаміни», «Я так сильно тебе люблю», «Давай знову одружимося», «люблю тебе. моя дівчинка", "Я не можу зрозуміти, чому ти така красива", "Королева", "ти шикарно виглядаєш !!!",- написали користувачі Мережі.

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