Известная модель Белла Хадид появилась в смелом наряде

Пару лет назад пластический хирург Джулиан де Сильва провел исследование, по результатам которого Белла Хадид оказалась самой красивой женщиной на планете, пишет Politeka.net. Это звание закрепилось за моделью, благодаря формуле "золотого сечения".

Как оказалось, пропорции лица звезды на 94,35% близки к идеальному соотношению.

Благодаря внешности красотка пользуется большой популярностью и становится частой участницей модных показов и съемок.

В этот раз красотка продемонстрировала не только свои идеальные черты лица, но и шикарную фигуру. Стройная тали, плоский животик - все это притягивает взгляд. А пикантности образу прибавляет распахнутая кофточка, под которой не было белья и виднелись округлые формы.

За 11 часов публикация собрала более одного миллиона лайков и много комментариев.

"Я так люблю тебя, мой ангел, и я так горжусь тобой", "Королева 😍", «Я здесь, чтобы напомнить тебе, чтобы ты принимала лекарства и витамины», «Я так сильно тебя люблю», «Давай снова поженимся», «люблю тебя. моя малышка ", "Я не могу понять, почему ты такая красивая", "Королева", "ты шикарно выглядишь !!!", - написали пользователи сети.

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