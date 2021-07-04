Коханий "Холостячки" Ксенії Мішиної, гуморист Олександр Еллерт, звернувся до українців з цікавою пропозицією

Олександр Еллерт працює в "Квартал 95", веде блог на Ютуб, а також робить публікації у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Зараз на сторінку в останній соцмережі колишнього учасника шоу "Холостячка" підписана 361 тисяча користувачів мережі.

У новому пості комік звернувся до українців, згадавши свою кохану, Ксенію Мішину.

"Літо-це коли... продовж речення... а я виберу найзабавніший варіант ... з мене кавун на 10кг🍉 @misha.k.ua не твій кавун, інший💚". - написав гуморист.

Запис Олександр підкріпив фото, на якому опустив ногу в басейн, при цьому він тримав парасольку і широко посміхався.

За годину публікація зібрала понад 16 тисяч лайків і багато коментарів.

"Літо - це коли Мішина, вже Сашина і кавуна купувати треба 2😂", " Літо - це коли консервація на зиму😂 😂 😂", "літо - це коли засмага залежить від вирізу футболки або майки😂", " літо це коли п'яний не від алкоголю, а від спеки😂 😂", "коли кавун більше тебе, але ти сильніше і переможеш😂", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ксенія Мішина і Олександр Еллерт закохалися один одного під час зйомок шоу "Холостячка". Після завершення сезону, пара відразу стала жити разом.

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