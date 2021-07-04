Колишня дружина Дзідзьо співачка Slavia показала у своєму мікроблозі яскраве фото з відпочинку, на якому позує в купальнику

Як повідомляє Politeka.net, колишня дружина відомого українського виконавця Дзідзьо починаюча співачка Slavia (Ярослава Хома) часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася спокусливим фото з відпочинку, на якому відображена в незвичайному басейні.

На новому знімку Ярослава відображена на невеликому лежаку, який зроблений прямо у воді басейну, вона витягнулася в сміливій позі, демонструючи ідеальну фігуру. Перед камерою красуня з'явилася в яскравому бікіні, яке тільки підкреслює апетитні вигини її тіла.

У підписі до фотографії Slavia написала: "Придумай підпис". Звичайно ж фанати артистки не пройшли повз і почали коментувати знімок: "Нехай весь світ почекає, коли така красуня загоряє", "Вільна", "Спляча Афродіта", "Красуня відпочиває", "Нехай весь світ почекає", "Красуня", "Ловлю щасливі миті, складаю собі в душу і щедро ділюся з Вами", "Вогонь".

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