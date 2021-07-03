Старша дочка української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна

Антоніна Паперна живе в Москві з російським актором Володимиром Ягличем. У пари двоє дітей-дочка і син. Другу дитину Антоніна народила навесні минулого року. При цьому зараз актриса в прекрасній формі. І це не дивно, спорт вона називає своєю любов'ю. За рік після пологів молодшого сина Паперна схудла на 15 кілограмів.

У новому пості на своїй сторінці в Instagram Антоніна показала коротке відео з однією дуже ефективною вправою, повідомляє Politeka.net.

Паперна робила планку, по черзі піднімаючи руки. Як відомо, планка допомагає не тільки спалювати жирові відкладення і відточувати рельєф, але також покращує поставу, і допомагає позбутися від болю в спині і шиї.

Актриса відображена в джинсових міні-шортах і малиновому купальнику. Компанію на тренуванні їй сставила подружка.

"А на відео здається, що це так легко", - зазначили в коментарях.

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