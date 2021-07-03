Фітнес-тренер і екс-дружина В'ячеслава Узєлкова Марина Боржемська, показала підрослих дітей, звернувшись до українців

Як пише Politeka.net, Марина з В'ячеславом прожили у шлюбі майже 20 років. У пари, яка розлучилася в 2018 році, є двоє спільних дітей. Боржемська вирішила показати на нових фото в Instagram, як вони виглядають.

На новому знімку Марина була по центру, Олівія розташувалася праворуч, а Роберт зліва. Всі на першому фото посміхалися, а на другому діти цілували маму в щоки.

"Чудових вихідних, дорогі. Як плануєте провести сьогоднішній день?",- написала Узєлкова.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Обожнюю " Вас", " яка ж ви красива! А діти які чудові, дуже позитивні", "На дачі в Одесі під Мохіто дивитися футбол", " і Вам хороших вихідних!", "А у нас сьогодні дощ, так що вдома, ви такі красиві"," які Класні мамочкіни улюблені дітки","виспатися, правильно і смачно харчуватися, засмагати на сонечку і трошки прибирання".

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