Молода дружина співака Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла про прийдешні зміни

15 червня дівчина вперше стала мамою. Зараз вона доглядає за дитиною і багато часу проводить вдома. Однак для такої активної особистості це виявилася нелегко, і вона вирішила дещо поміняти.

Про це Репяхова розповіла у своєму мініблозі в Instagram, передає Politeka.net. Дівчина опублікувала відеозвернення.

"Ми їдемо в неділю. Я вже дуже сильно чекаю цей момент, коли ми вже поїдемо, я ледве витримую в місті, чесно. Ну, така ось я непосида. Не люблю сидіти вдома, страшно не люблю, мене це пригнічує", - розповіла вона.

Катерина Репяхова-блогер і концертний директор Віктора Павлика. Вони оформили шлюб в одному з київських РАГСів у травні 2020 року. Весільну церемонію збиралися провести 18 серпня, проте її перенесли, оскільки 5 серпня після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням помер 21-річний син артиста від попереднього шлюбу.

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