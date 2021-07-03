Відома співачка Анастасія Приходько похвалилася відпочинком з дітьми

Зірка-багатодітна мати, яка багато часу проводить зі своїми чадами і показує це в Instagram, передає Politeka.net.

Цього разу красуня разом з дітлахами похвалилася відпочинком в басейні.

Настя показала, як зайшла у воду і насолоджується прохолодою в спеку.

А пізніше красуня показала сина Гордія, який не хотів вилазити з води.

Син також зайняв молоду маму в купальнику, який підкреслив форми артистки після недавньої вагітності. Настя встала на край басейну і пірнула у воду.

Кадри вийшли літніми і позитивними, але не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Зазначимо, Настя Приходько зараз перебуває у другому шлюбі. У 2010 році артистка народила старшу дочку Нанну від абхазького бізнесмена Нурі Кухілави, з яким пізніше розлучилася.

Далі красуня вийшла заміж за бізнесмена, Олександра. Зараз подружжя також виховує двох спільних синів Гордія 2015 року народження і Луку - 2021-го.

Примітно, що Приходько рідко показує свого другого чоловіка. За словами зірки, її коханий не любить публічне життя.

До слова, з Олександром Настя знайома ще зі шкільної лави, бізнесмен був першим коханням Приходько.

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