Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як розважається
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Красуня також активно веде соціальні мережі, де ділиться найчастіше кумедними фото і відео.
Цей раз не став винятком, адже Леся в Тікток опублікувала смішне відео. Красуня в мереживній сукні, бретельки якого спустила з плечей, а також корсеті стояла на вулиці. Нікітюк розвернувся спиною, поки подружка тримала Лесю за шнурки. Дівчина смикала шнурки, уявляючи, що заводить Нікітюк, як мотоцикл. У підсумку телеведуча потрясла сідницями під звуки байка.
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Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Роки беруть своє - з першого разу не заведеш", "Леся - красуня", "красуня як завжди", "Леська найкраща","Пила " Дружба".
Нагадаємо, Нікітюк висміяла екс-партнера по "Танцях з зірками", показавши його в трусах
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