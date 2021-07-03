Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як розважається

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Красуня також активно веде соціальні мережі, де ділиться найчастіше кумедними фото і відео.

Цей раз не став винятком, адже Леся в Тікток опублікувала смішне відео. Красуня в мереживній сукні, бретельки якого спустила з плечей, а також корсеті стояла на вулиці. Нікітюк розвернувся спиною, поки подружка тримала Лесю за шнурки. Дівчина смикала шнурки, уявляючи, що заводить Нікітюк, як мотоцикл. У підсумку телеведуча потрясла сідницями під звуки байка.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Роки беруть своє - з першого разу не заведеш", "Леся - красуня", "красуня як завжди", "Леська найкраща","Пила " Дружба".

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