Популярна українська телеведуча Катя Осадча показала, як проводить вихідний
Зірка ТБ з 2017 року перебуває у шлюбі зі своїм колегою, Юрієм Горбуновим, передає Politeka.net. Зараз пара виховує спільного сина, Івана, а також знаходиться в очікуванні другого малюка.
Незважаючи на завантажені графіки пара знаходить час на відпочинок. Цього разу Осадча дозволила зазирнути у двір свого будинку.
На кадрах красуня похвалилася зовнішністю без макіяжу, заінтригувавши підписом: "Сьогодні вихідний і чекаємо гостей".
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Пізніше зірка скупалася з чоловіком в басейні. Катя вибрала чорний купальник. Телеведуча підняла камеру, коли її чоловік підійшов до неї зі спини і обійняв.
Осадча показала, як прикрасила стіл до приходу гостей, і показала темно синє небо, повідомивши про дощ, що наближається.
Також Катю сфотографували разом з сином, коли не відпочивали і їли морозиво.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже сторіс немає такої можливості.
Зазначимо, Катя Осадча разом з сім'єю живе в будинку, що знаходиться в елітному селищі під Києвом. Знаменитості зайняли ділянку розміром в 13,5 сотки.
Крім басейну, у дворі є гірки і гойдалки для дітей, просторі галявини для відпочинку і гостьовий будиночок.
По-сусідству з Осадчою і Горбуновим живуть Потап і Настя Каменських.
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