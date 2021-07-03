Відома українська співачка Джамала показала себе і задала питання

Як пише Politeka.net, Джамала є популярною українською співачкою. Красуня навіть стала переможницею "Євробачення", виступивши з піснею 1944. Зараз дівчина продовжує займатися творчістю і активно веде сторінку в Instagram.

На новому фото Джамала здалася у футболці української збірної з футболу. Дівчина сіла на сходинках, посміхнувшись. На інших фото співачка показала кілька ракурсів, а також була в обіймах чоловіка.

"Ну, ми розуміємо, за кого сьогодні вболівати?

А " J "на формі - це з Jamal в серці (гортайте галерею", - написала Джамала.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Україна, вперед", "ви дуже красива співачка", " удачі з Англії! Любите обидві країни!", "А давайте за Джамалу!", "Вболіваємо за Україну. А ви красуня", "найкрасивіша, Джа".

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