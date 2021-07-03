Дружина колишнього героя шоу «Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, Даша Квіткова, поскаржилася на життя через ремонт

Вчора ввечері Даша вирішила розповісти і поскаржитися, що її надії на те, щоб переїхати у власний будинок після ремонту, знову не виправдалися. Причому через те, що скоро почнуться пологи, дівчина впала в паніку.

Так, у своїх сторі Квіткова поскаржилася, що їх з Микитою довгоочікуваний ремонт будинку так і не був завершений. Вона також заявила, що вони повинні були переїхати ще на початку червня, але навіть через місяць нічого не готово крім спальні. Як виявилося, речі вони привезли даремно.

"Потім ми будемо будинку радіти, але зараз від безсилля просто хочеться ридати. Ти витрачаєш величезні гроші на ремонт, а отримуєш... ми повинні були в'їхати на початку червня, а зараз вже липень і все це буде тривати ще місяць, якщо не більше. Санвузли, кухня, гардеробна — нічого не готово на 100%. Нам навіть нікуди речі розкласти. Весь будинок в коробках", - пише Даша.

Тим не менш, користувачі Мережі не оцінили переживань дівчини, нагадавши, що у них з Микитою і так є ще одна квартира, а також знімна квартира і є кошти на те, щоб в екстреній ситуації з переїздом знайти собі тимчасове місце, де зупинитися.

Квіткова також відповіла: "Директ забитий одним і тим же питанням: Чого це ми такі дурні вирішили переїхати так скоро, а не залишилися на орендованій квартирі? Ми жили в однушке, нам сказали, що все буде готово... у нас підтискали терміни».

Причому до цього Квіткова хвалилася про те, що нарешті переїжджає, проте планам збутися знову не вдалося.

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