Учасник реаліті-шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко показав яскраве фото зі спортзалу
Як повідомляє Politeka.net, учасник романтичного реаліті-шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко, який дійшов до фіналу, але був відкинутий Ксенією Мішиною, часто радує шанувальників яскравими фото і відео в своєму мікроблозі в Instagram.
Так, цього разу красень поділився в соцмережі кадром, який був зроблений під час його тренування в спортзалі. На знімку Олексій зображений в момент, коли кинув штангу, і вона ніби зависла в повітрі. У підписі до фотографії Тригубенко розповів про те, що вирішив відновити свої тренування в спортзалі і знову почав тягати залізо.
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"Місяць тому я вирішив запустити челлендж з тренуваннями. Після довго перерви я почав відновити режим тренувань, і щоб було веселіше і цікавіше вирішив підключити вас, дорогі. Мені захотілося, щоб ми якось разом виробляли звичку спорту. Щоб, коли челлендж закінчиться, продовжити займатися", - написав хлопець і додав опис умов свого челенджу.
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