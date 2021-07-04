Українська співачка Ані Лорак, яка живе в Росії, засліпила справжньою щирою посмішкою
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 42-річна артистка опублікувала кадр, зроблений спонтанно. Зазвичай у себе в соціальних мережах зірка публікує виключно постановочні і відретушовані фото. Цього разу було помітно, що фотографія була зроблена в той момент, коли співачка цього абсолютно не очікувала. В результаті посмішка співачки вийшла неймовірно щирою і красивою.
На знімку вона позувала в екстремально коротеньких шортиках і топі, поверх якого вона дуже модно пов'язала ніжно-блакитну сорочку. Поруч з Лорак стояла її подруга, дизайнер Анна Осмєхіна, яка 3 липня святкує свій день народження. Кароліна вирішила привітати подружку через соціальні мережі, опублікувавши спільне фото.
"З днем народження, Бембі! Кохана і неповторна", - підписала фото зірка.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Тіна Кароль у вбранні за майже 16 тисяч засвітила інтер'єр свого особняка: "Господи Боженьки"
Схудла Могилевська знайшла своє райське містечко в Україні: "І не потрібно їхати нікуди за кордон"
Багатий чоловік Олі Полякової відгрохав маєток на півострові посеред Дніпра: "Заздрісники нехай..."
"Вибач, сонечко": зупинилося серце незвичайної українки, яку рятували всім світом
Нагадаємо, що співачка Ані Лорак в купальнику вирішила віддячити шанувальникам незвичайним способом: "буду вибирати особисто...".
Як повідомляла Politeka, Лорак показала своє обличчя поблизу, губи стали занадто великими:"Рот, як у качки".
Також Politeka писала, що Ані Лорак пококетувала на камеру, спустивши халат з плеча: "Просто принцеса...".