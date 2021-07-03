Відомий радіо і телеведучий Слава Дьомін показав миле фото з підрослим сином і запропонував фанатам пограти

Як повідомляє Politeka.net, відомий український радіоведучий Слава Дьомін, який також був ведучим на "Голосі країни", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram.

Так, цього разу Слава показав у своєму мікроблозі чарівне фото з підрослим сином, а в підписі до нього запропонував шанувальникам вгадати рахунок, яким закінчиться сьогоднішній матч української збірної з футболу. Як видно, на новому знімку Дьомін з сином відображені в машині, обидва уважно дивляться в об'єктив з серйозними обличчями.

У підписі до фото ведучий написав: "Вгадай рахунок і отримай 100 грн на ТЕЛЕФОН. Сьогодні ввечері збірна грає проти збірної Англії. Гра складна! Але наші хлопці гідні перемоги. Перші троє, хто вгадає рахунок гри, отримають по 100 грн на рахунок. Головна умова! Вам треба бути підписаним на мою сторінку і поставити лайк цій фотці".

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