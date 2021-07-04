Українська співачка Тіна Кароль після презентації нового кліпу викликала ажіотаж в мережі своїми перетвореннями
Два дні тому відбулася прем'єра кліпу артистки на пісню «Красиво». Причому в новій музичній відеороботі Кароль заходить в ліфт в строгому брючному костюмі і влаштовує такий своєрідний стриптиз, перетворюючись на фатальну жінку.
"Рух ліфта символізує підйом наших почуттів, коли ми сліпо закохуємося. Пісня Красиво - це ода сміливої дівчини, яка любить тільки тому, що такий її вибір», — каже співачка.
Проте, під постами з вирізками з кліпу в Instagram масово виникають суперечки через зміну образів зірки і манер її виконання:
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Молода дружина Віктора Павліка поекспериментувала із зовнішністю, фото: "Це красиво, зручно і..."
Дружина Андрія Шевченка блиснула фігурою в бікіні, показавши фото з різницею в 15 років: "Зовсім не змінилася"
Погода різко зіпсується, грозові дощі обрушаться на територію України: де знизиться температура
"Вибач, сонечко": зупинилося серце незвичайної українки, яку рятували всім світом
«А тобі сподобався кліп Тіни Кароль Красиво?» - сказано під новим роликом.
Думки шанувальників розділилися:
"Раніше було краще; щось останнім часом з шкіри геть лізе.. навіщо.. кого здивувати хоче; дуже!!! Якщо чесно для мене він буде краще ніж "Скандал"; навіщо їй ця ганьба; таке собі мистецтво! Вік !😂 ; Криза середнього віку. Твань. Не твоє. Не треба. Не вмієш. Кострубато; Промо з удавом, було красивіше самого кліпу".
Нагадавши, повністю роздягнена Тіна Кароль віддалася в обійми небезпечного красеня.
А ще Politeka писала, що Кароль в напівпрозорій сукні влаштувала сеанс спокушання, звиваючись на підлозі.
Також Politeka повідомляла, що Тіна Кароль в шкіряному вбранні полоскотала нерви чоловіків, присівши на велике ліжко.