Українська співачка Тіна Кароль після презентації нового кліпу викликала ажіотаж в мережі своїми перетвореннями

Два дні тому відбулася прем'єра кліпу артистки на пісню «Красиво». Причому в новій музичній відеороботі Кароль заходить в ліфт в строгому брючному костюмі і влаштовує такий своєрідний стриптиз, перетворюючись на фатальну жінку.

"Рух ліфта символізує підйом наших почуттів, коли ми сліпо закохуємося. Пісня Красиво - це ода сміливої дівчини, яка любить тільки тому, що такий її вибір», — каже співачка.

Проте, під постами з вирізками з кліпу в Instagram масово виникають суперечки через зміну образів зірки і манер її виконання:

«А тобі сподобався кліп Тіни Кароль Красиво?» - сказано під новим роликом.

Думки шанувальників розділилися:

"Раніше було краще; щось останнім часом з шкіри геть лізе.. навіщо.. кого здивувати хоче; дуже!!! Якщо чесно для мене він буде краще ніж "Скандал"; навіщо їй ця ганьба; таке собі мистецтво! Вік !😂 ; Криза середнього віку. Твань. Не твоє. Не треба. Не вмієш. Кострубато; Промо з удавом, було красивіше самого кліпу".

Нагадавши, повністю роздягнена Тіна Кароль віддалася в обійми небезпечного красеня.

А ще Politeka писала, що Кароль в напівпрозорій сукні влаштувала сеанс спокушання, звиваючись на підлозі.

Також Politeka повідомляла, що Тіна Кароль в шкіряному вбранні полоскотала нерви чоловіків, присівши на велике ліжко.