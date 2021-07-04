Украинская певица Тина Кароль после презентации нового клипа вызвала ажиотаж в сети своими преображениями

Два дня назад состоялась премьера клипа артистки на песню «Красиво». Причем в новой музыкальной видеоработе Кароль заходит в лифт в строгом брючном костюме и устраивает такой своеобразный стриптиз, превращаясь в роковую женщину.

«Движение лифта символизирует подъем наших чувств, когда мы слепо влюбляемся. Песня Красиво — это ода смелой девушки, которая любит только потому, что таков ее выбор», — говорит певица.

Тем не менее, под постами с вырезками из клипа в Инстаграм массово возникают споры из-за смены образов звезды и манер ее исполнения:

«А тебе понравился клип Тины Кароль Красиво?» - сказано под новым роликом.

Мнения поклонников разделились:

«Раньше было лучше; Что-то последнее время с кожи вон лезет.. зачем.. кого удивить хочет; Очень!!! Если честно для меня он будет получше чем "Скандал"; зачем ей этот позор; Такое себе искусство! Возраст !😂; Кризис среднего возраста. Тина. Не твое. Не надо. Не умеешь. Коряво; Промо с удавом, было красивее самого клипа».

Напомним, полностью раздетая Тина Кароль отдалась в объятия опасного красавца.

А еще Politeka писала, что Кароль в полупрозрачном платье устроила сеанс соблазнения, извиваясь на полу.

Также Politeka сообщала, что Тина Кароль в кожаном наряде пощекотала нервы мужчин, присев на большую кровать.