Відома українська телеведуча Лідія Таран з 1+1 показала, як підготувалася до битви
Як пише Politeka.net, Лідія Таран є популярною українською телеведучою. Красуня, як і безліч інших зірок, вирішила підтримати збірну України сьогодні, опублікувавши фото в Instagram.
На знімку Лідія позувала у футболці збірної України. Красуня посміхалася, демонструючи яскраві малюнки герба на щоках, а в руках тримала прапор. Як можна помітити, Таран перебувала на студії "ТСН".
"Зміст випуску - в одній фотці! готуємося до битви. Слава Україні!",- написала Лідія.
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Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
"Вболіваємо за наших", "удачі Україні", " Україна вперед!".
Відзначимо, що збірна України сьогодні зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи проти збірної Англії. Матч пройде в Римі (Італія), а розпочнеться о 22.00 за київським часом.
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