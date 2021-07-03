Відома українська телеведуча Лідія Таран з 1+1 показала, як підготувалася до битви

Як пише Politeka.net, Лідія Таран є популярною українською телеведучою. Красуня, як і безліч інших зірок, вирішила підтримати збірну України сьогодні, опублікувавши фото в Instagram.

На знімку Лідія позувала у футболці збірної України. Красуня посміхалася, демонструючи яскраві малюнки герба на щоках, а в руках тримала прапор. Як можна помітити, Таран перебувала на студії "ТСН".

"Зміст випуску - в одній фотці! готуємося до битви. Слава Україні!",- написала Лідія.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Вболіваємо за наших", "удачі Україні", " Україна вперед!".

Відзначимо, що збірна України сьогодні зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи проти збірної Англії. Матч пройде в Римі (Італія), а розпочнеться о 22.00 за київським часом.

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