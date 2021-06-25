Телеведущая Лидия Таран пережила поездку в кабриолете при сорокоградусной жаре

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда «1+1» поделилась фото, на котором позировала в красивом красном платье возле роскошной машины. Было видно, что на улице очень жарко и солнечно. Таран решила рассказать, как это – работать на жаре.

«Кабрио, который заслужила. Да, жарко, да, воздуха нет, да, платье прилипает, потому что на улице +42, но так красиво прямо с работы в выходные я еще не выезжала. Держимся! Скоро отпустит, жара, имею в виду», - подписала кадр Лидия.

В комментариях поклонники оставили ей массу приятных слов.

«Образ огонь. Красотка», «Две красотки», «Классная у Лидии машинка, да ещё и с личным водителем», «Лидочка все под цвет. У нас +33», «Всё правильно Лида, вам только на таких машинах и надо ездить», «Вы красивее 100%», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лидия Таран удивила ярким образом, вспомнив молодость: "Кимоно и прическа чеченской женщины".

Как сообщала Politeka, Лидия Таран раскрыла секрет идеальной фигуры: «Всему лучшему в своем теле, я обязана…».

Также Politeka писала, что Лидия Таран в купальнике поманила клубничкой, фото: "Королева".