Відома українська телеведуча Лідія Таран, зірка 1+1, показала себе на відпочинку біля водойми
Як пише Politeka.net, Лідія є популярною українською телеведучою. Але на цьому красуня не зупиняється і активно розвиває свій мікроблог в Instagram, де за Таран стежать десятки тисяч фанатів. І красуня намагається не розчаровувати, радуючи українців постійно новими знімками.
Цього разу Лідія опублікувала фото, на якому позувала в купальнику біля водойми. Дівчина натягнула бейсболку на голову, а в руці тримала тарілку з полуницею.
"Головне в житті-правильно розставити пріоритети, вибрати між річкою, полуницею і ... роботи. І вибрати собі - в будь-якому випадку", - написала Лідія.
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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Супер, красива", "Королева", "мила добра розумничка ;- з Любов'ю і повагою підтримую і люблю", "як завжди свіжа, як травнева троянда".
Повідомлялося, що телеведуча Лідія Таран приєдналася до експерименту своїх колег і показала себе без макіяжу.
Відома українська телеведуча, зірка телеканалу" 1 + 1 " Лідія Таран вирішила своєрідно приєднатися до колег по цеху і показати, як виглядає без макіяжу в звичайному житті.
Нагадаємо, зірка "1+1" Лідія Таран здивувала яскравим образом, згадавши молодість
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