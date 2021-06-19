Відома українська телеведуча Лідія Таран, зірка 1+1, показала себе на відпочинку біля водойми

Як пише Politeka.net, Лідія є популярною українською телеведучою. Але на цьому красуня не зупиняється і активно розвиває свій мікроблог в Instagram, де за Таран стежать десятки тисяч фанатів. І красуня намагається не розчаровувати, радуючи українців постійно новими знімками.

Цього разу Лідія опублікувала фото, на якому позувала в купальнику біля водойми. Дівчина натягнула бейсболку на голову, а в руці тримала тарілку з полуницею.

"Головне в житті-правильно розставити пріоритети, вибрати між річкою, полуницею і ... роботи. І вибрати собі - в будь-якому випадку", - написала Лідія.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Супер, красива", "Королева", "мила добра розумничка ;- з Любов'ю і повагою підтримую і люблю", "як завжди свіжа, як травнева троянда".

Повідомлялося, що телеведуча Лідія Таран приєдналася до експерименту своїх колег і показала себе без макіяжу.

Відома українська телеведуча, зірка телеканалу" 1 + 1 " Лідія Таран вирішила своєрідно приєднатися до колег по цеху і показати, як виглядає без макіяжу в звичайному житті.

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