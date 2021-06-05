Известная украинская ведущая Лидия Таран впечатлила украинцев роковым образом в красном

Ведущая программы новостей на телеканале «1+1» порадовала поклонников постом в Инстаграм, в котором показала свой новый образ. Об этом пишет Politeka.net.

Сама Таран призналась, что решила нарядиться, чтобы порадовать себя и вернуться во времена своей юности.

«Умной уже пробовала, теперь побуду здесь просто красивой. Праздную лето и представляю, что это у меня скоро выпускной снова», - написала ведущая.

На фото она позирует в роскошном образе. На ней ярко красное кимоно, которое идеальное подчеркивает яркую внешность блондинки-ведущей. Элегантная укладка, макияж с красной помадой и крупные сережки идеально дополняют образ Таран.

«Как вам мое красное кимоно и прическа чеченской женщины на свадьбе?», - с юмором поинтересовалась ведущая в подписи к фото.

Ее снимки оценила коллега Лидии, ведущая Маричка Падалко.

«Не оторвать глаз», - написала она.

Поклонники Таран также откликнулись на ее пост.

«Красивая как цветок, вам идет!», «Невероятная. Какая же шикарная, Лида», «Лидусик, красивая!», «Однозначно, красный - это ваш цвет! Надевайте чаще на ТСН и, обязательно, красную помаду», «Просто красотка», «Вы просто очаровательны!!», «Красивая, как никогда раньше!», «Леди в красном», «Лидия, вы прекрасны! Не перестаю вами любоваться на 1+1!», - пишут люди.

Напомним, ведущая "1+1" Лидия Таран решилась на откровение о своем детстве: "Мало кто знает, но мы…".

Как сообщала Politeka, звезда "1+1" Лидия Таран восхитила кадрами с дочерью, лазая по деревьям: "Как две подруги".

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