Известная украинская ведущая Лидия Таран впечатлила украинцев роковым образом в красном
Ведущая программы новостей на телеканале «1+1» порадовала поклонников постом в Инстаграм, в котором показала свой новый образ. Об этом пишет Politeka.net.
Сама Таран призналась, что решила нарядиться, чтобы порадовать себя и вернуться во времена своей юности.
«Умной уже пробовала, теперь побуду здесь просто красивой. Праздную лето и представляю, что это у меня скоро выпускной снова», - написала ведущая.
На фото она позирует в роскошном образе. На ней ярко красное кимоно, которое идеальное подчеркивает яркую внешность блондинки-ведущей. Элегантная укладка, макияж с красной помадой и крупные сережки идеально дополняют образ Таран.
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«Как вам мое красное кимоно и прическа чеченской женщины на свадьбе?», - с юмором поинтересовалась ведущая в подписи к фото.
Ее снимки оценила коллега Лидии, ведущая Маричка Падалко.
«Не оторвать глаз», - написала она.
Поклонники Таран также откликнулись на ее пост.
«Красивая как цветок, вам идет!», «Невероятная. Какая же шикарная, Лида», «Лидусик, красивая!», «Однозначно, красный - это ваш цвет! Надевайте чаще на ТСН и, обязательно, красную помаду», «Просто красотка», «Вы просто очаровательны!!», «Красивая, как никогда раньше!», «Леди в красном», «Лидия, вы прекрасны! Не перестаю вами любоваться на 1+1!», - пишут люди.
Напомним, ведущая "1+1" Лидия Таран решилась на откровение о своем детстве: "Мало кто знает, но мы…".
Как сообщала Politeka, звезда "1+1" Лидия Таран восхитила кадрами с дочерью, лазая по деревьям: "Как две подруги".
Также Politeka писала, что звезда "1+1" Лидия Таран на кухне устроила спасательную операцию: "Сейчас покажу результат".